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Дмитрука официально исключили из «Слуги народа»
16.11.2021 15:15

Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из состава фракции «Слуга народа» – он не поддержал закон об олигарха и отставку Разумкова.

об исключении Дмитрука заговорили еще в сентябре

Ранее власти сообщали, что партийный съезд «Слуги народа» 15 ноября избрал нардепа Елену Шуляк новым главой партии вместо Александра Корниенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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