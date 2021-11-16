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|Дмитрука официально исключили из «Слуги народа»
|16.11.2021 15:15
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Народного депутата Артема Дмитрука официально исключили из состава фракции «Слуга народа» – он не поддержал закон об олигарха и отставку Разумкова.об исключении Дмитрука заговорили еще в сентябре
Ранее власти сообщали, что партийный съезд «Слуги народа» 15 ноября избрал нардепа Елену Шуляк новым главой партии вместо Александра Корниенко.
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