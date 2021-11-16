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В Bellingcat назвали дату публикации расследования по “вагнеровцам”
16.11.2021 18:15

Международная группа расследователей Bellingcat обнародует свое расследование по “Вагнергейту” в среду, 17 ноября.

Расследование "Вагнергейта" опубликуют 17 ноября

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Сергей 03.01.2015 22:32
Эй. зачем вводить читателей в заблуждение??<£ $%&£$%& />В голосе есть второй закон, "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" (опубликован в газете "Голос Украины" от 31.12.2014 № 254), которым и предусмотрена отмена широкого круга льгот и выплат отдельным категориям лиц:
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