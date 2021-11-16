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|В Bellingcat назвали дату публикации расследования по “вагнеровцам”
|16.11.2021 18:15
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Международная группа расследователей Bellingcat обнародует свое расследование по “Вагнергейту” в среду, 17 ноября.Расследование "Вагнергейта" опубликуют 17 ноября
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