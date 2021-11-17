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В составе ООН остался Советский союз: Украина призвал изменить Устав организации
17.11.2021 07:15

Устав Организации Объединенных Наций, который не изменялся с 1973 года, отражает сегодняшний мир ни де-факто, ни де-юре.

В Уставе ООН есть СССР, но нет России

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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