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|В составе ООН остался Советский союз: Украина призвал изменить Устав организации
|17.11.2021 07:15
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Устав Организации Объединенных Наций, который не изменялся с 1973 года, отражает сегодняшний мир ни де-факто, ни де-юре.В Уставе ООН есть СССР, но нет России
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