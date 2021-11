Верховная Рада расширила полномочия сотрудникам госпогранслужбы. Открыть стрельбу пограничник может в случае угрозы жизни или здоровью военнослужащих

/* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */ var disqus_shortname = 'vlasti'; // required: replace example with your forum shortname vlasti /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() )(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. blog comments powered by Disqus (function() )(); var MarketGidDate = new Date(); document.write(' '); (function() )(); var el = document.getElementById('NM670'); if (el && el.getAttribute('atr670', 3)) var el = document.getElementById('CNM749'); if (el && el.getAttribute('atr749', 3)) (function() )(); Новости | NetGameSlots.com (function() )(); var el = document.getElementById('8cf6a7b2c154719800e1b55c59541f62'); if (el) } Последнее Популярное Комментируемое Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19 12:51 Украина Рада поддержала выплату вакцинированным по тысяче гривен 12:43 Украина Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику 12:34 Украина Западная группировка в Госказначействе: как Слюз торгует деньгами за «откаты» 12:06 Украина Аэропорт Минска заполнили беженцы: Ирак начал возвращать их домой. Фото 11:38 Мир Винницкая область вошла в “красную” зону 11:28 Украина В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз влажность: давление: ветер: