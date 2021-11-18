Политические Сводки
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|Николай Тищенко возвращает влияние в Киеве
|18.11.2021 15:55
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Сегодня депутат-мажоритарщик Николай Тищенко заявил о создании межфракционного объединения «Київ діє». Примечательно, что произошло это в день голосования закона о столице.
В журналистских кругах не верят в совпадения и связывают эти два события с возвращением влияния Тищенко в Киеве.
«По моей информации, Николай Тищенко возвращается в Киев. Точнее, восстанавливает влияние, которое имел до того, как его отправили в Закарпатье. При этом из Закарпатья он тоже не уходит. На Банковой ценят, насколько Тищенко был полезен и эффективен в этом регионе. Возможно, возвращение Тищенко связано с восстановление райсоветов в Киеве – этот вопрос он лоббирует с первых дней на посту депутата.
Николай Тищенко на брифинге в Верховной Раде
Через райсоветы мажоритарные депутаты получают сильный рычаг влияния и контроля мэра Киева и городского бюджета», – написал известный блогер Евгений Хурсин у себя в Facebook.
Ранее Тищенко возобновил активную работу у себя на округе. Например, вместе с жителями Святошинского района начал борьбу с незаконной вырубкой столетних дубов для новой застройки.
А теперь Тищенко возглавил МФО «Київ діє», к которому присоединились депутаты из разных фракций. И все это на фоне сомнительных попыток нынешнего мера Киева Виталия Кличко собрать людей на митинг под Верховной Радой и повлиять на голосование за закон о столице.
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