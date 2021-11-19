Политические Сводки
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- НАТО может разместить ядерное оружие вблизи российской границы
- Написал записку от руки: Саакашвили попросил США спасти его
- Президент Болгарии назвал Крым российским и высказался о санкциях против РФ
- В США допустили, что Байден еще когда-нибудь позвонит Путину
|НАТО может разместить ядерное оружие вблизи российской границы
|19.11.2021 16:55
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НАТО может разместить ядерные боеголовки в странах Восточной Европы, если Германия откажется от ядерных ракет США.Столтенберг рассказал о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе
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Союз Независимых Журналистов
Гл.редактор - Денис Савенков
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