Экс-президента Грузии перевезли в госпиталь в городе Гори. Акция протеста в поддержку Саакашвили проходившая в Грузии 19 ноября

/* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */ var disqus_shortname = 'vlasti'; // required: replace example with your forum shortname vlasti /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() )(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. blog comments powered by Disqus (function() )(); var MarketGidDate = new Date(); document.write(' '); (function() )(); var el = document.getElementById('NM670'); if (el && el.getAttribute('atr670', 3)) var el = document.getElementById('CNM749'); if (el && el.getAttribute('atr749', 3)) (function() )(); Новости | NetGameSlots.com (function() )(); var el = document.getElementById('8cf6a7b2c154719800e1b55c59541f62'); if (el) } Последнее Популярное Комментируемое Саакашвили прекратил голодовку, его перевезли в военный госпиталь 10:27 Мир В украинской власти есть “крот”, работающий на Россию, – Бурба 09:26 Украина Операцию по вагнеровцам перенес Ермак по поручению Зеленского, – генерал Бурба 07:23 Украина Было только при Януковиче: все представители власти проигнорировали эфир Шустера по «вагнеровцам» 07:00 Украина В Киеве на заводе на рабочих упал многотонный станок – все погибли 06:42 Украина В России заявили: йога – секта 04:01 Мир В Киеве на заводе на рабочих упал многотонный станок – все погибли влажность: давление: ветер: