Политические Сводки
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|Россия готовит военную операцию против Украины, – разведка США
|20.11.2021 18:55
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У Запада осталось немного времени, чтобы предотвратить российскую военную операцию против Украины.Российские танки находятся близко украинской границы.
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Союз Независимых Журналистов
Гл.редактор - Денис Савенков
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