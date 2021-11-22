Политические Сводки
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|Представитель Зеленского заявил о трех направлениях расследования «вагнергейта»
|22.11.2021 07:35
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Полноценные выводы относительно операции по задержанию “вагнеровцев” можно будет делать после завершения расследования в трех направлениях.Федор Вениславский призвал не торопиться с выводами о "вагнергейте"
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Союз Независимых Журналистов
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