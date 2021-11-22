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|Мы обречены, но есть план: Янукович вдруг обратился к украинцам
|22.11.2021 14:05
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Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны во время Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю ее 8-й годовщины.Янукович обратился к украинцам второй раз за год
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Союз Независимых Журналистов
Гл.редактор - Денис Савенков
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