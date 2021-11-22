На ближайшей встрече глав России и США обсудят ситуацию в Украине, но когда она пройдет – пока неизвестно.

Как сообщило Интерфакс, такое заявление сделал глава МИД России сергей Лавров на пресс-конференции. Он уточнил, что сроки и формат будущей встречи уже согласовываются.

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