В Украине деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться. Тысячу гривен получат все, кто вакцинирован двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили

