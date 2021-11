Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечивала финансирование МВД в бытность Арсена Авакова министром. Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечивала финансирование МВД в бытность Арсена Авакова министром. Взамен он подарил ей именной пистолет и помог обеспечить работой на «хлебных» должностях всю родню. Об этом идет речь в материале «Дама при деньгах и с пистолетом» на сайте Антикор. Как выяснило издание, 16 января 2013 года Татьяна Слюз поехала проведать Юлию Тимошенко в харьковской больнице «Укрзализныци». Вместе с ней поехали Александра Кужель, у которой числился помощником сын Татьяны Андрей Слюз, Людмила Денисова и Арсен Аваков — тогда еще депутат от «Батькивщины». «С тех пор Аваков и Слюз — не разлей вода. Она вовремя пропускала ему все бюджетное финансирование. А он подарил ей дамский пистолет ПСМ и приглашал на торжественные мероприятия МВД по вручению оружия ветеранов АТО. Мадам тайно любит пистолеты», – пишет издание. Активист Иван Спринский утверждал, что именно Арсен Аваков помог Татьяне Слюз в августе 2020 года трудоустроить своего сына Андрея на должность генерального директора ГП «Львовский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации». До этого назначения он был помощником руководителя этой структуры. Там же работает его жена Алена Годунок. «Отцу Андрея тоже нашлась работа: Татьяна Слюз посадила своего мужа на потоки в «Укрспирте». Ярослав Слюз стал замом по производству полуразваленного Борокского МПД, фишка которого в том, что это ближайший спиртзавод от украинской-польской границы. В 2020 году он был продан за 55,1 млн грн, при этом Ярослав Слюз сохранил свою должность и очень хвалил нового собственника — киевскую фирму «Компания Климат Плюс», которая, как говорят в деловых кругах, считается приближенной к известным столичный застройщикам из орбиты «Батькивщины», – пишет Антикор. Видимо, именно благодаря давней связи со Слюз у Авакова, который, как считают, до сих негласно управляет МВД, нет проблем с финансированием ведомства. Хотя Слюз не раз обвиняли в том, что она замораживает подтвержденные платежи, необходимые для реализации президентского проекта «Большое строительство», резюмирует издание. Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечивала финансирование МВД в бытность Арсена Авакова министром. Взамен он подарил ей именной пистолет и помог обеспечить работой на «хлебных» должностях всю родню. Об этом идет речь в материале «Дама при деньгах и с пистолетом» на сайте Антикор. https://antikor.com.ua/articles/499316-tatjjana_sljuz_dama_pri_denjgah_i_s_pistoletom Как выяснило издание, 16 января 2013 года Татьяна Слюз поехала проведать Юлию Тимошенко в харьковской больнице «Укрзализныци». Вместе с ней поехали Александра Кужель, у которой числился помощником сын Татьяны Андрей Слюз, Людмила Денисова и Арсен Аваков — тогда еще депутат от «Батькивщины». «С тех пор Аваков и Слюз — не разлей вода. Она вовремя пропускала ему все бюджетное финансирование. А он подарил ей дамский пистолет ПСМ и приглашал на торжественные мероприятия МВД по вручению оружия ветеранов АТО. Мадам тайно любит пистолеты», – пишет издание. Активист Иван Спринский утверждал, что именно Арсен Аваков помог Татьяне Слюз в августе 2020 года трудоустроить своего сына Андрея на должность генерального директора ГП «Львовский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации». До этого назначения он был помощником руководителя этой структуры. Там же работает его жена Алена Годунок.«Отцу Андрея тоже нашлась работа: Татьяна Слюз посадила своего мужа на потоки в «Укрспирте». Ярослав Слюз стал замом по производству полуразваленного Борокского МПД, фишка которого в том, что это ближайший спиртзавод от украинской-польской границы. В 2020 году он был продан за 55,1 млн грн, при этом Ярослав Слюз сохранил свою должность и очень хвалил нового собственника — киевскую фирму «Компания Климат Плюс», которая, как говорят в деловых кругах, считается приближенной к известным столичный застройщикам из орбиты «Батькивщины», – пишет Антикор. Видимо, именно благодаря давней связи со Слюз у Авакова, который, как считают, до сих негласно управляет МВД, нет проблем с финансированием ведомства. Хотя Слюз не раз обвиняли в том, что она замораживает подтвержденные платежи, необходимые для реализации президентского проекта «Большое строительство», резюмирует издание. window.___gcfg = ; (function() )(); Код блока: !(function(w,m) );})(window, 'mtzBlocks'); Loading... #widget_24news .logo__24news img .item_24news .link__24news b.title__24news p.descr__24news

Новости по теме ТОР 23.11.2021 11:28 В России онкобольная старушка, не дождавшись врачей, сделала сама себе операцию ТОР 23.11.2021 11:25 В Израиле начали вакцинацию детей от 5 лет ТОР 23.11.2021 11:14 В Виннице полицейские в последнюю секунду спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с 11 этажа. Видео /* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */ var disqus_shortname = 'vlasti'; // required: replace example with your forum shortname vlasti /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() )(); Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. blog comments powered by Disqus (function() )(); var MarketGidDate = new Date(); document.write(' '); (function() )(); var el = document.getElementById('NM670'); if (el && el.getAttribute('atr670', 3)) var el = document.getElementById('CNM749'); if (el && el.getAttribute('atr749', 3)) (function() )(); Новости | NetGameSlots.com (function() )(); var el = document.getElementById('8cf6a7b2c154719800e1b55c59541f62'); if (el) } Последнее Популярное Комментируемое Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечила должностями мужа и сына благодаря экс-главе МВД Арсену Авакову – СМИ 11:28 Украина В России онкобольная старушка, не дождавшись врачей, сделала сама себе операцию 11:28 Мир В Израиле начали вакцинацию детей от 5 лет 11:25 Мир В Виннице полицейские в последнюю секунду спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с 11 этажа. Видео 11:14 Украина Американский корабль с патрульными катерами для ВСУ прибыл в Украину 10:31 Украина Опознавать жертв будут по анализу ДНК: появились фото жуткого ДТП в Болгарии 10:03 Мир Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание влажность: давление: ветер: