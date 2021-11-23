Политические Сводки
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|Песков: Перемещение российских войск – не повод переживать, а украинских – это агрессия
|23.11.2021 13:15
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У России нет агрессивных планов в отношении Украины, а вот украинские военные беспокоят Кремль “провокационными действиями”.Песков заверил, что россия стягивает войска не для того, чтобы нападать
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Союз Независимых Журналистов
Гл.редактор - Денис Савенков
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