Президент Владимир Зеленский обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем состоянии Украины в первый день зимы, 1 декабря.

Соответствующее обращение главы государства к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку обнародовал в Telegram народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.