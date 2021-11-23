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|Зеленский выступит с посланием в Раде
|23.11.2021 14:55
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Президент Владимир Зеленский обратится к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем состоянии Украины в первый день зимы, 1 декабря.
Соответствующее обращение главы государства к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку обнародовал в Telegram народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.
Зеленский выступит в раде с посланием 1 декабря Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале. влажность: давление: ветер:
Зеленский выступит в раде с посланием 1 декабря
Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.Немного об авторе
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