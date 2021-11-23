Политические Сводки
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|Зеленский назначил заместителем Ермака бывшего человека Ахметова
|23.11.2021 18:05
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму новым заместителем руководителя Офиса президента.ростислав Шурма стал новым заместителем Ермака
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Союз Независимых Журналистов
Гл.редактор - Денис Савенков
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