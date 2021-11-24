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|В Швеции премьером впервые стала женщина
|24.11.2021 12:35
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Шведский парламент проголосовал за кандидатуру руководитель социал-демократов Магдалены Андерссон как нового премьер-министра страны. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.Новым премьером Швеции стала Магдалена Андерссон
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