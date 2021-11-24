Политические Сводки
- Ослепит ракеты, самолеты и корабли: Россия пригрозила НАТО сбить 32 спутника альянса
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|Ослепит ракеты, самолеты и корабли: Россия пригрозила НАТО сбить 32 спутника альянса
|24.11.2021 19:35
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Россия предупредила, что может уничтожить 32 спутника НАТО с помощью своей новой противоспутниковой ракеты “Нудоль”, что сделает западные ракеты с GPS-наведением бесполезными, в случае обострения ситуации с Украиной.Россия пригрозила ослепить ракеты и корабли НАТО
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