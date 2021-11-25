Политические Сводки
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- США отправили в Черное море эскадренный миноносец с ракетами
- Канада может перебросить в Украину несколько сот военных и боевые истребители
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|Канада может перебросить в Украину несколько сот военных и боевые истребители
|25.11.2021 10:55
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Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне дебатов о том, смогут ли дополнительные силы НАТО удержать президента России Владимира Путина от дальнейшей агрессии.канада может передислоцировать свои истребители из Румынии
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Союз Независимых Журналистов
Гл.редактор - Денис Савенков
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