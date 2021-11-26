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|Американка поразила сеть простым способом приготовить пюре без чистки картофеля
|26.11.2021 02:55
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Американская журналистка и телеведущая Лора Маклафлин Петерсон показала простой и необычный способ приготовить картофельное пюре без очистки клубней.
Своим методом она поделилась в TikTok. Женщина посоветовала сначала хорошо вымыть картофель.
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