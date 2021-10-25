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|Китай уменьшит использование ископаемого топлива до 20% к 2060 году
|25.10.2021 15:45
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Китай сократит использование ископаемого топлива до уровня ниже 20% к 2060 году.
Китай намерен постепенно увеличить долю потребления неископаемых энергоресурсов примерно до 20% к 2025 году, примерно до 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году
Фото: з відкритих джерел
Об этом свидетельствует документ о работе Китая по достижению пикового уровня выбросов углерода и углеродной нейтральности, обнародованный Xinhua, The Guardian, сообщает "Экономическая правда".
" Китай намерен постепенно увеличить долю потребления неископаемых энергоресурсов примерно до 20% к 2025 году, примерно до 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году ", - отмечают в документе.
В руководящих принципах также была подтверждена более ранняя цель сокращения выбросов углерода на единицу ВВП на 18% к 2025 году по сравнению со стандартами 2020 года. К 2030 году они снизятся более чем на 65% по сравнению с уровнем 2005 года.
The Guardian пишет, что эти руководящие принципы Китая появляются по мере того, как страны готовятся к климатического саммита в Глазго 31 октября, на котором лидера страны Си Цзиньпина "явно не будет".
Напомним начале октября Совет ООН по правам человека признала доступ к чистой и здоровой окружающей среды фундаментальным человеческим правом.
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