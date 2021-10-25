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В Украине за сутки - 14 634 случая коронавируса
25.10.2021 15:55
В Украине за сутки - 14 634 случая коронавируса
За сутки 24 октября в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 999, медработников - 173)
За прошедшие сутки, 24 октября, в Украине обнаружили 14 634 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
В Украине за сутки - 14 634 случая коронавируса Фото: из свободного доступа
Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.
 
 
За сутки 24 октября в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 999, медработников - 173) ", - говорится в сообщении.
 
101331 лицо вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 75 240 человек, полностью иммунизированы - 26091 человек.
 
Также за минувшие сутки госпитализированы 3912 человек, летальных случаев - 330, выздоровели 4598 человек.
 
За все время пандемии в Украине заболели 2784039 человек, выздоровели 2380374 лица, летальных случаев - 64202, проведения ПЦР-тестов - 14021250.
 
За прошедшую неделю сделано более 1500000 прививок. С начала прививочной кампании привито 8965694 человека, из них получили одну дозу - 8965692 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6989668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15955360 прививок.
 
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.
 
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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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