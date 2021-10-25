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|Украина получила 600 млн евро финпомощи от ЕС
|25.10.2021 19:35
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Еврокомиссия 25 октября перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи в результате пандемии.
Существенных усилия для выполнения условий получения макрофинансовой помощи, а также достигла удовлетворительного прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом
Фото: google.com
Об этом сообщает пресс служба Еврокомиссии.
Украина получит второй и последний транш по программе, согласованной в 2020 году. Первый транш получен в декабре 2020 году объем 600 млн евро. В целом объем предоставленных Украине макрофинансовых займов со стороны ЕС составляет около 4,4 млрд евро.
Помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.
Получение транша уже подтвердил президент Владимир Зеленский: он поблагодарил председателя ЕК Урсуле фон дер Ляен и вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
Домбровскис заявил, что Украина приложила "существенных усилий для выполнения условий получения макрофинансовой помощи, а также достигла удовлетворительного прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом".
Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики, подчеркнул, что транши является не только доказательством солидарности с украинским, но и отражение постоянства Украины в достижении ключевых реформ, согласованных с ЕК и МВФ.
Транш обусловлен положительной оценкой прогресса Украины Еврокомиссией по восьми структурных маяков в вопросах публичных финансов, верховенства права, улучшение бизнес-климата, секторальных реформ и управления госпредприятиями.
ЕК также отметила положительный результат миссии МВФ, которая завершилась соглашением на уровне персонала для Украины.
В Министерстве финансов ранее сообщали, что эти средства будут направлены на поддержание экономической стабилизации в Украине путем обеспечения потребностей во внешнем финансировании.
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