Об этом сообщает ScienceAlert.

"Это открытие дополняет элитный список планет, которые мы можем непосредственно наблюдать с помощью наших телескопов. Анализируя свет с этой планеты, мы можем сказать кое-что о ее состав, и, вероятно, где и как она образовалась", - сказал астроном Эрик Гайдос.

Отмечается, что астрономы уже обнаружили тысячи экзопланет за пределами Солнечной системы, но то, что они смогли сделать прямую фотографию 2M0437b, является редким явлением.

Отмечается, что экзопланета расположена почти за 417 световых лет от Земли. Впервые астрономы ее заметили в 2018 году благодаря телескопу Субару на Гавайях.

По словам астрономов, 2M0437b только несколько миллионов лет. Температура на планете составляет от 1127 до 1227 градусов Цельсия.

Как сообщалось, космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала туманность Гантель в созвездии Лисички.

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