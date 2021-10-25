Сводка Новостей
- Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемых - ООН
- Суд в Испании вынес необычное решение о совместной опеке над собакой разведенной пары
- Полет №14: мини-вертолет NASA прошел новое испытание на Марсе
- Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из самых больших лесных пожаров
- Отопление уже включили более 70% домов в Украине
|Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии
|25.10.2021 19:55
|
Регистрация Вход
ПОИСК
БИЗНЕС & ФИНАНСЫ НОВОСТИ
Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии
/> Фото: из открытых источников
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр энергетики Саудовской Аравии Принц Абдулазиз бин Салман заявил, что ОПЕК + следует придерживаться осторожного подхода в вопросе мирового предложения нефти.
Он заявил, что из-за дальнейшего распространения COVID-19 остается активным риск мировому спросу на нефть. Саудовская Аравия является основательницей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Нефть марки Brent 25 октября торговалась на уровне 86,3 доллара за баррель (+ 0,92%) за декабрьским контрактом. Нефть West Texas Intermediate (WTI) достигла 84,72 (+ 1,15%) долл за баррель.
В кризисный год из-за стремительного падения спроса на нефть страны ОПЕК + договорились о рекордных сокращение добычи. В конце 2020 оно составляло 7,7 млн барреля / сут, что есть 8% мирового предложения.
Впоследствии ограничения начали постепенно сворачивать, и сейчас предложение увеличивают на 400 млн б / с в месяц. План просматривают ежемесячно. 4 ноября ОПЕК + определится с программой в декабре.
В условиях восстановления мировой экономики, на рынке наблюдается высокий спрос на нефть, поднимает на нее цены. В то же время сторону бизнеса ожидает от организации увеличения добычи.
Читайте также: Нефть дорожает из-за роста спроса на мировых рынках