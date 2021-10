Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

БИЗНЕС & ФИНАНСЫ

ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ

ОТДЫХ

ЗДОРОВЬЕ

iShop НОВОСТИ

БЛОГИ

СТАТЬИ

БЛОГОСФЕРА

ФОТО

Історія дня

АРХИВ

РЕКЛАМА

ИНФОРМЕР

СПЕЦПРОЕКТЫ ПОИСК Коронавирус COVID - 2019

/

Російська агресія

/

Агрессия России

/ Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии /> Фото: из открытых источников /> Фото: из открытых источников Цены на нефть выросли до уровня 2014 после заявлений Саудовской Аравии по "осторожности" ОПЕК + в рыночной политике. Об этом сообщает Bloomberg. Министр энергетики Саудовской Аравии Принц Абдулазиз бин Салман заявил, что ОПЕК + следует придерживаться осторожного подхода в вопросе мирового предложения нефти. Он заявил, что из-за дальнейшего распространения COVID-19 остается активным риск мировому спросу на нефть. Саудовская Аравия является основательницей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Нефть марки Brent 25 октября торговалась на уровне 86,3 доллара за баррель (+ 0,92%) за декабрьским контрактом. Нефть West Texas Intermediate (WTI) достигла 84,72 (+ 1,15%) долл за баррель. В кризисный год из-за стремительного падения спроса на нефть страны ОПЕК + договорились о рекордных сокращение добычи. В конце 2020 оно составляло 7,7 млн барреля / сут, что есть 8% мирового предложения. Впоследствии ограничения начали постепенно сворачивать, и сейчас предложение увеличивают на 400 млн б / с в месяц. План просматривают ежемесячно. 4 ноября ОПЕК + определится с программой в декабре. В условиях восстановления мировой экономики, на рынке наблюдается высокий спрос на нефть, поднимает на нее цены. В то же время сторону бизнеса ожидает от организации увеличения добычи. Читайте также: Нефть дорожает из-за роста спроса на мировых рынках К семи максимума: нефть прыгнула после решения ОПЕК +

Нефть дорожает на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние годы БИЗНЕС & ФИНАНСЫ НОВОСТИ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки нефть опек саудовской после аравии Теги: последние сводки