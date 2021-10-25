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Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии
25.10.2021 19:55
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Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии

Цены на нефть выросли до уровня 2014 после заявлений Саудовской Аравии по "осторожности" ОПЕК + в рыночной политике.
/> Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии Принц Абдулазиз бин Салман заявил, что ОПЕК + следует придерживаться осторожного подхода в вопросе мирового предложения нефти.

Он заявил, что из-за дальнейшего распространения COVID-19 остается активным риск мировому спросу на нефть. Саудовская Аравия является основательницей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Нефть марки Brent 25 октября торговалась на уровне 86,3 доллара за баррель (+ 0,92%) за декабрьским контрактом. Нефть West Texas Intermediate (WTI) достигла 84,72 (+ 1,15%) долл за баррель.

В кризисный год из-за стремительного падения спроса на нефть страны ОПЕК + договорились о рекордных сокращение добычи. В конце 2020 оно составляло 7,7 млн барреля / сут, что есть 8% мирового предложения.

Впоследствии ограничения начали постепенно сворачивать, и сейчас предложение увеличивают на 400 млн б / с в месяц. План просматривают ежемесячно. 4 ноября ОПЕК + определится с программой в декабре.

В условиях восстановления мировой экономики, на рынке наблюдается высокий спрос на нефть, поднимает на нее цены. В то же время сторону бизнеса ожидает от организации увеличения добычи.

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