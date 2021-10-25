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|Автобусные перевозки между областями: пассажирам без COVID-документов грозит штраф до 34 тысяч
|25.10.2021 20:05
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За отсутствие COVID-документов при межобластных автомобильных перевозок пассажирам грозит штраф до 34 тыс. грн
Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковых автомобилей, возлагается на пассажиров
Фото: Hubs.ua
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковых автомобилей, возлагается на пассажиров", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.
Касаются правила по регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.
Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.
Также, перевозчик должен проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов. При перевозках в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.
-Прежнему норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.
"Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен", - отметили в Минздраве.
В министерстве напомнили, какие документы нужно иметь для перевозок межрегиональным транспортом в регионах с желтым и красным уровнем епиднебезпекы: оформлен на портале "Действие" желтый или зеленый международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации; иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые признала ВОЗ; форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который проводил прививки; международное свидетельство о вакцинации от COVID-19; отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа от времени сдачи материала на анализ.
Как сообщалось, Кабинет Министров 11 октября 2021 принял постановление, согласно которому в Украине с 21 октября начали действовать новые правила межобластных пассажирских перевозок.
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