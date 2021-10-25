Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковых автомобилей, возлагается на пассажиров

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковых автомобилей, возлагается на пассажиров", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.

Касаются правила по регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Также, перевозчик должен проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов. При перевозках в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

-Прежнему норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

"Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен", - отметили в Минздраве.