Сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют преступный контент на сумму 32500000 рублей. Сегодня Марко Панчини сказал нам, что эти штрафы они уплатили

Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.

"Сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют преступный контент на сумму 32,5 млн рублей. Сегодня Марко Панчини сказал нам, что данные штрафы они заплатили", - отметил Пискарев журналистам по итогам онлайн-встречи с руководством компании.

Также он заявил, что Панчини декларировал готовность соблюдать российские законы, "вести диалоги с нашими государственными органами и с депутатами тоже".

На прошлой неделе заместитель председателя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что российские суды оштрафовали Google, Facebook и Twitter в целом уже на 140 млн рублей, при этом сервисы до сих пор не удалили около 5500 страниц с запрещенным в России контентом.

Ранее, в конце сентября сообщалось, что Мировой суд Москвы по Таганском района назначил компании Google за отказ удалить запрещенный в России контент очередной штраф в размере 6,5 млн рублей ($ 89,3 тыс.). После чего сумма штрафов, вынесенных российскими судами в отношении Google с начала года, составила 39 млн рублей ($ 535,7 тыс.).

Также в конце августа сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook и Twitter на 15 млн ($ 202,7 тыс.) И 17 млн ​​($ 229,7 тыс.) Рублей соответственно за отказ хранить данные о российских пользователей в России. Мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook, оштрафован на 4 миллиона рублей (54 тыс.).

Весной 2021 Роскомнадзор замедлял работу Твиттера в стране из-за невыполнения закона.

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