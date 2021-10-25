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|Польша увеличит до 10 тысяч число военных на границе с Беларусью
|25.10.2021 20:35
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Польша докажет число военных, которые помогают в охране границы с Беларусью, в 10 тысяч.
Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 тысяч военных из 12, 16 и 18 дивизии
Фото: из свободных источников
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.
"Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 000 военных из 12, 16 и 18 дивизии", - заявил Блащак.
По его словам, войска территориальной обороны оказывают помощь в проведении операции и помогают жителям приграничных районов.
Напомним, Польская пограничная служба сообщила об очередной попытке мигрантов 24 октября прорваться с территории Беларуси за границу, в результате двое польских солдат были госпитализированы.
Как сообщалось, польский парламент утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6-млрд злотых - 350 млн евро.
От 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября он будет был продлен еще на 60 дней.
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