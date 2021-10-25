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"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву
25.10.2021 20:45
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"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву

Поезд №67/68 "Киев - Варшава" начинает курсировать с 4 ноября после полуторагодовалого перерыва.
/> Фото: из свободных источников

Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывает в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

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Фото: УЗ

Время указано с учетом прохождения паспортного и таможенного контроля.

Железнодорожное сообщение между двумя городами прекратили из-за карантинные ограничения.

Движение поездов в Польше прекратили в начале пандемии COVID-19 в марте 2020, за тогдашнее решение польского правительства о временном закрытии границ для иностранцев. В частности, остановили рейсы поезда "Киев - Варшава".

11 октября 2021 УЗ возобновила курсирование рейсов скоростных поездов "Интерсити +" №715 / 716 по маршруту "Киев - Перемышль».

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