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|"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву
|25.10.2021 20:45
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ
"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву
/> Фото: из свободных источников
Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци".
Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывает в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.
Фото: УЗ
Время указано с учетом прохождения паспортного и таможенного контроля.
Железнодорожное сообщение между двумя городами прекратили из-за карантинные ограничения.
Движение поездов в Польше прекратили в начале пандемии COVID-19 в марте 2020, за тогдашнее решение польского правительства о временном закрытии границ для иностранцев. В частности, остановили рейсы поезда "Киев - Варшава".
11 октября 2021 УЗ возобновила курсирование рейсов скоростных поездов "Интерсити +" №715 / 716 по маршруту "Киев - Перемышль».
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