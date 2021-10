"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

БИЗНЕС & ФИНАНСЫ

ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ

ОТДЫХ

ЗДОРОВЬЕ

iShop НОВОСТИ

БЛОГИ

СТАТЬИ

БЛОГОСФЕРА

ФОТО

Історія дня

АРХИВ

РЕКЛАМА

ИНФОРМЕР

СПЕЦПРОЕКТЫ ПОИСК Коронавирус COVID - 2019

/

Російська агресія

/

Агрессия России

/ "Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву /> Фото: из свободных источников /> Фото: из свободных источников Поезд №67/68 "Киев - Варшава" начинает курсировать с 4 ноября после полуторагодовалого перерыва. Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци". Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву прибывает в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00. /> Фото: УЗ Время указано с учетом прохождения паспортного и таможенного контроля. Железнодорожное сообщение между двумя городами прекратили из-за карантинные ограничения. Движение поездов в Польше прекратили в начале пандемии COVID-19 в марте 2020, за тогдашнее решение польского правительства о временном закрытии границ для иностранцев. В частности, остановили рейсы поезда "Киев - Варшава". 11 октября 2021 УЗ возобновила курсирование рейсов скоростных поездов "Интерсити +" №715 / 716 по маршруту "Киев - Перемышль». Читайте также: Укрзализныця за лето возобновила пассажирские перевозки на 70% к уровню 2019 "Укрзализныця" хочет развернуть пункты ПЦР-тестирование на вокзалах

"Укрзализныця" возобновила посадку на 11 железнодорожных станциях

"Укрзализныця" восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом ОБЩЕСТВО НОВОСТИ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки укрзализныця киев none} поезд фото Теги: последние сводки