Параллельно Министерство работает вместе с ЕБРР над инвестиционным проектом по модернизации и ремонту магистральных каналов и насосных станций на самой системе

Об этом заявил министр Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, пилотные проекты по внедрению отечественных мелиоративных систем Украинской аграриями реализованы на левом берегу Днестровского лимана, в пределах Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, где расположена Нижнеднестровском оросительная система.

"Параллельно Министерство работает вместе с ЕБРР над инвестиционным проектом по модернизации и ремонту магистральных каналов и насосных станций на самой системе", - добавили в Минагро.

"Мы движемся на двух уровнях: первый - это частные инвестиции в внутрихозяйственные системы с приоритетом на отечественных производителях мелиоративного оборудования, второй - инвестиции государства в межхозяйственную сеть.

Следующий этап - принятие в ноябре закона о ОИК и запуск в т.ч. в Одесской области в следующем году соответствующих объединений водопользователей, с увеличением частных инвестиции аграриев и как следствие запуске совместного проекту ЕБРР и Минагрополитики по восстановлению 45 тыс га на Нижнеднестровском оросительной системе ", - добавил Лещенко.

Он между задач власти на ближайшее время назвал в частности: стимулирование реализации инвестпроектив путем соответствующей поддержки через Государственное агентство водных ресурсов Украины; удешевление стоимости электроэнергии для аграриев (путем перехода со второго класса, который является экономически мотивированным, на первый) дальнейшая поддержка аграриев, которые используют мелиорированных землях.

В Минагро напомнили о принятой Постановление Кабмина, которое предусматривает механизм направления средств в размере до 25% стоимости затрат (без учета НДС) за введены в эксплуатацию оросительные системы.

"И мы продолжим инициировать еще большее расширение программы компенсаций для оросительных проектов. Они уже доказали свою очевидную эффективность и экономическую целесообразность на юге Украины.

Государство и в дальнейшем будет стимулировать увеличении орошаемых площадей на территории областей и будет помогать локализации производства мелиоративного оборудования на территории Украины ", - резюмировал министр.

Читайте также: Зоной рискованного земледелия в ближайшие годы могут стать 2/3 территории Украины - Лещенко