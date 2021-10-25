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|Минагро хочет расширить программу госкомпенсаций для оросительных проектов
|25.10.2021 20:55
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Минагрополитики инициирует расширение программы компенсаций для оросительных проектов.
Параллельно Министерство работает вместе с ЕБРР над инвестиционным проектом по модернизации и ремонту магистральных каналов и насосных станций на самой системе
Фото: с общедоступного ресурса
Об этом заявил министр Роман Лещенко, передает пресс-служба ведомства.
По словам министра, пилотные проекты по внедрению отечественных мелиоративных систем Украинской аграриями реализованы на левом берегу Днестровского лимана, в пределах Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, где расположена Нижнеднестровском оросительная система.
"Параллельно Министерство работает вместе с ЕБРР над инвестиционным проектом по модернизации и ремонту магистральных каналов и насосных станций на самой системе", - добавили в Минагро.
"Мы движемся на двух уровнях: первый - это частные инвестиции в внутрихозяйственные системы с приоритетом на отечественных производителях мелиоративного оборудования, второй - инвестиции государства в межхозяйственную сеть.
Следующий этап - принятие в ноябре закона о ОИК и запуск в т.ч. в Одесской области в следующем году соответствующих объединений водопользователей, с увеличением частных инвестиции аграриев и как следствие запуске совместного проекту ЕБРР и Минагрополитики по восстановлению 45 тыс га на Нижнеднестровском оросительной системе ", - добавил Лещенко.
Он между задач власти на ближайшее время назвал в частности: стимулирование реализации инвестпроектив путем соответствующей поддержки через Государственное агентство водных ресурсов Украины; удешевление стоимости электроэнергии для аграриев (путем перехода со второго класса, который является экономически мотивированным, на первый) дальнейшая поддержка аграриев, которые используют мелиорированных землях.
В Минагро напомнили о принятой Постановление Кабмина, которое предусматривает механизм направления средств в размере до 25% стоимости затрат (без учета НДС) за введены в эксплуатацию оросительные системы.
"И мы продолжим инициировать еще большее расширение программы компенсаций для оросительных проектов. Они уже доказали свою очевидную эффективность и экономическую целесообразность на юге Украины.
Государство и в дальнейшем будет стимулировать увеличении орошаемых площадей на территории областей и будет помогать локализации производства мелиоративного оборудования на территории Украины ", - резюмировал министр.
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