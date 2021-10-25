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|В Судане объявили чрезвычайное положение после переворота
|25.10.2021 21:05
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В Судане генерал Абдел Фаттах аль-Бурхан распустил руководящий орган страны - суверенное совет и объявил чрезвычайное положение после того, как военные спецподразделения провели переворот в стране.
Военным "необходимо защищать страну согласно Конституции", а договоренность о переходном периоде правления в 2019 году между военными и гражданскими лидерами привела к "борьбе, которая угрожает миру и безопасности страны
Фото: АА
Об этом сообщает Al Jazeera.
Генерал также распустил действующее правительство Судана, уволил всех губернаторов, подчеркнув, что выборы пройдут в июле 2023 года.
По его словам, военным "необходимо защищать страну согласно Конституции", а договоренность о переходном периоде правления в 2019 году между военными и гражданскими лидерами привела к "борьбе, которая угрожает миру и безопасности страны".
Как сообщалось, в Судане в ночь на 25 октября неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдалла Гамдока.
Министерство информации Судана сообщил, что за задержанием гражданских членов управляющего совета и министров переходного правительства стоят вооруженные силы.
В своем заявлении Гамдок призвал суданский народ мирно противостоять попытке переворота и "отстаивать свою революцию".
Комитет врачей Судана заявил о как минимум 12 пострадавших во время столкновений.
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