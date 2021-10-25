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|Китай запустил спутник для защиты от космического мусора
|25.10.2021 21:15
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Китай успешно запустил новый спутник из центра запуска спутников Сичан, что в провинции Сычуань на юго-западе страны.
Этот запуск стал 393-ей миссией для ракет-носителей из серии Long March
Фото: Xinhua
Об этом сообщает агентство Xinhua.
Спутник Shijian-21 был запущен в 9:27 утра (по пекинскому времени) ракетой-носителем Long March-3B и успешно вышел на запланированную орбиту.
Спутник будет преимущественно использоваться для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора.
Этот запуск стал 393-ей миссией для ракет-носителей из серии Long March.
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