Украина получит холодильников для COVID-вакцин на $ 2,8 миллиона Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 на национальном уровне начинает беспрецедентное обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин Фото: Ukrinform Об этом сообщает Министерство здравоохранения. "Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 на национальном уровне начинает беспрецедентное обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин", - говорится в сообщении. Для удовлетворения потребностей USAID предоставляет 2,8 миллиона долларов, которые будут направлены ЮНИСЕФ на закупку оборудования пассивного охлаждения для безопасного и эффективного транспортировки и хранения вакцин на базе учреждений первичной медицинской помощи и при их использовании мобильными бригадами. "Каждый совершеннолетний украинец может вакцинироваться от COVID-19 уже сегодня. У нас довольно вакцин, чтобы вакцинировать 70% населения до конца года. Минздрав ожидает поставки вакцин еще в октябре-декабре. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам безопасно хранить и транспортировать все большую количество вакцин, которые мы получаем ", - отметил Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины. 30 сентября этого года ЮНИСЕФ доставил первую партию холодового оборудования, включая 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до + 8 ° C. "Надежный холодовая цепь - залог успеха любой программы иммунизации. Системное масштабное обновление холодовой цепи уже давно было в повестке дня в Украине. В ЮНИСЕФ мы рады поддержать это важное дело и благодарны правительству США за его дорогой вклад, который сделал это обновление. Оборудование , которое мы начинаем доставлять, служить Украинской в ​​кампании вакцинации против COVID-19 и останется для поддержки национальной программы иммунизации ", - сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин. только планируется доставить: 5643 термоконтейнеры, 8100 термосумок, 197730 хладоэлементами, 27486 устройств температурного мониторинга. В бладнання получат 3100 пунктов прививок, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи и 800 мобильных бригад. "Как крупнейший донор программы COVAX правительство США гордится тем, что вместе с Министерством здравоохранения Украины, ЮНИСЕФ и международным сообществом осуществляет эти исторические мероприятия, цель которых - быстро расширить доступ к вакцинам против COVID-19. Это инвестиция в развитие систем холодовой цепи в Украине поможет обеспечить надлежащие температурные условия транспортировки вакцин и их хранение в учреждениях, проводят вакцинацию. Благодаря этому украинцы получат лучший доступ к безопасным и качественным вакцин против COVID-19, а также произойдет укрепление национальной системы иммунизации ", - отметил директор Миссии USAID в Украина Джеймс Хоуп. На сегодня USAID выделил около 10 млн долларов в поддержку вакцинации в Украине и передал почти 2,2 миллиона вакцин от COVID-19 Украина непосредственно в рамках COVAX. Предоставление оборудования является частью помощи USAID в ответ на пандемию на общую сумму более 50 млн долларов США с начала ее вспышки в Украине. Как сообщалось, за прошедшую неделю в Украине сделано более 1,5 млн прививок от COVID-19. С начала прививочной кампании привито 8 965 694 человека, из них получили одну дозу - 8 965 692 лица, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 955 360 прививок. Читайте также: В мире зафиксировали более 244 миллиона случаев COVID-19 Фото Укринформ / moz.gov.ua В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

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