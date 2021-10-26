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Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате впервые за два года
26.10.2021 14:25
Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля 2022 года в очном формате впервые за два года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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