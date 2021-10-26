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ЕС и на этой неделе не исключит Украину из "зеленого" списка для путешествий – СМИ
26.10.2021 14:45
ЕС на этой неделе покинет Украину в списке третьих стран, чьим гражданам государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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