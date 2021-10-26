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Эксперимент Минздрава: в вакцинированном Моршине нет госпитализированных с COVID-19
26.10.2021 14:55
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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