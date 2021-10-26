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"Нефтегаз" будет продавать газ государственным медучреждениям почти по 17 гривен
26.10.2021 15:25
Кабинет министров разрешил дочерней компании "Нафтогаза" - "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" - поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности на тех же условиях, как и для бюджетных организаций.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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