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Суд в Амстердаме приказал вернуть "скифское золото" Украине
26.10.2021 15:45
Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого скифского золота принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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