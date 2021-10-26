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Создание фильмов и исследования: Blue Origin планирует запустить коммерческую станцию в космосе
26.10.2021 16:15
Компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах запуска коммерческой космической станции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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