Погода, Новости, загрузка...
Брюссель ужесточит правила для электросамокатов, чтобы их не бросали посреди улицы
26.10.2021 16:25
Парламент Брюсселя хочет усилить требования к электросамокатам и велосипедам общего пользования, введя специальные парковочные зоны, ограничения скорости и штрафы, если транспортные средства бросают посреди улицы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий