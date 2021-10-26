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Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $1,5 миллиона
26.10.2021 16:35
На аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе (США) продали кроссовки легендарного баскетболиста НБА Майкла Джордана за рекордные 1,472 миллиона долларов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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