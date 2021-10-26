Сводка Новостей
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|9 стран ЕС выступили против реформы энергорынка на фоне скачка цен на энергоносители
|26.10.2021 16:45
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