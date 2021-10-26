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9 стран ЕС выступили против реформы энергорынка на фоне скачка цен на энергоносители
26.10.2021 16:45
Девять стран Европейского Союза, включая Германию, объединили усилия, чтобы заявить, что не поддержат реформу рынка электроэнергии перед экстренным совещанием министров энергетики блока во вторник в Люксембурге.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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