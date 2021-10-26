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В Украине за сутки – более 19 тысяч случаев коронавируса, 734 больных скончались
26.10.2021 16:55
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных исходов – 734.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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