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Госдеп США создаст новое подразделение для реагирования на киберугрозы
26.10.2021 17:05
В составе Государственного департамента США появится новое бюро, отвечающее за формирование политики в киберсфере и объединение международных усилий с союзниками и партнерами с целью усиления безопасности в этом направлении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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