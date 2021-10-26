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В Китае создали прототип сверхмощного квантового компьютера
26.10.2021 19:15
Китайские физики объявили об успешном создании прототипа нового квантового компьютера, производительность которого в решении задачи отбора проб гауссовых бозонов превышает этот показатель существующих суперкомпьютеров в 10-24 степени раз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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