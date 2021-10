M1 Pro или M1 Max: какой процессор лучше для MacBook Pro 16 - iPress.ua #google_pedestal_container {display: none;} .google-auto-placed {display: none;} #mys-wrapper{display: none;} УКР Регистрация Вход RSS ПОЛИТИКА

Агрессия России

/ M1 Pro или M1 Max: какой процессор лучше для MacBook Pro 16 /> Фото: с общедоступного ресурса /> Фото: с общедоступного ресурса Под конец октября Apple провели вторую ежегодную презентацию, на которой представили обновленную линейку Макбук Про 16 дюймов от 2021 года. M1 Pro или M1 Max: какой процессор лучше для MacBook Pro 16 Под конец октября Apple провели вторую ежегодную презентацию, на которой представили обновленную линейку Макбук Про 16 дюймов от 2021 года. Причем пользователи смогут самостоятельно выбрать, какая версия чипа подходит для их нужд: M1 Pro – базовый чип;

M1 Max – высокопроизводительный чип. В этой статье мы расскажем, какая разница между этими двумя SoC, и какой вариант лучше выбрать для тех или иных задач. Начнем с более доступного M1 Pro, который также является базовым для макбуков этого года. /> Система на кристалле Apple M1 Pro и ее особенности Чип создан по 5-нанометровому техпроцессу, что при текущем размере кристалла разместить 33.7 млрд транзисторов. Это более чем в два раза больше по сравнению с количеством транзисторов в прошлогоднем чипе M1. В максимальной конфигурации данная система на кристалле включает три основных компонента: Центральный процессор с 10 ядрами – он примерно на 70% быстрее по сравнению с прошлогодним M1, и в три с половиной раза обгоняет топовый Core i7, на котором работали макбуки 2019 года. Графический ускоритель с 16 ядрами GPU, который в несколько раз эффективнее справляется с обработкой графики благодаря скоростной объединенной памяти, максимальный объем которой может достигать 32 ГБ. 16-ядерная система Neural Engine, ответственная за аппаратное ускорение задач ИИ и машинного обучения. Кроме того, умышленно для своего чипа Apple разработали несколько медиапроцессоров с ускорителями ProRes, которые сокращают временные затраты на кодирование и декодирование ключевых форматов. Можно сказать, что MacBook Pro 16 на базе чипа M1 Pro идеально подойдет для профессионалов, которые занимаются профессиональной фотосъемкой в полевых условиях. Производительности чипа будет более чем довольно для любых задач, в том числе и для обработки фото и видео в высоком разрешении 4К и 8К. Чип Apple M1 Max – просто топовое решение Если говорить коротко и ясно, то чип M1 Max – это всё то же самое, только побольше да пожирнее: на чипе размещено 57 млрд транзисторов;

максимальный объем объединенной памяти может достигать 64 ГБ;

графический ускоритель в топовой конфигурации включает 32 ядра. И самое главное – пропускная способность памяти чипа M1 Max составляет 400 Гб/с, в то время как базовый чип M1 Pro может похвастаться только 200 Гб/с. И если вам нужно решать какие-то ресурсоемкие задачи, где каждая минута на вес золота – то выбирать стоит исключительно MacBook Pro 16 на базе чипа M1 Max, ведь это самая передовая система на кристалле из всех, что есть на рынке. Этот чип подойдет для тех, кто хочет отказаться от громоздких рабочих станций на базе дискретной видеокарты в пользу более компактного решения, которое не уступает по производительности ни на шаг. ТЕХНОЛОГИИ СТАТЬИ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



