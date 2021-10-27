Открыли мировое первенство квалификационные соревнования по упражнениям с мячом и обручем, передает Укринформ.

Украинка Виктория Оноприенко показала пятый результат с мячом и восьмой – с обручем. У Кристины Пограничной девятая и восьмая позиция соответственно.

Позже сегодня состоятся финалы этих упражнений.

Чемпионат мира завершится 31 октября.