Сводка Новостей
- Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемых - ООН
- Суд в Испании вынес необычное решение о совместной опеке над собакой разведенной пары
- Полет №14: мини-вертолет NASA прошел новое испытание на Марсе
- Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из самых больших лесных пожаров
- Отопление уже включили более 70% домов в Украине
|Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал в Японии
|27.10.2021 15:25
|
В Китакюсю (Япония) в среду, 27 октября, стартовал 37-й чемпионат мира по художественной гимнастике.
Чемпионат мира завершится 31 октября
Виктория Оноприенко Фото: Укрінформ
Открыли мировое первенство квалификационные соревнования по упражнениям с мячом и обручем, передает Укринформ.
Украинка Виктория Оноприенко показала пятый результат с мячом и восьмой – с обручем. У Кристины Пограничной девятая и восьмая позиция соответственно.
Позже сегодня состоятся финалы этих упражнений.
Чемпионат мира завершится 31 октября.
Напомним, что украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная выиграла все возможные золотые медали на Международном турнире "Happy Cup Ghent 2017".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями