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|Еще семь областей переходят в "красную" зону с 30 октября, - Чернышев
|27.10.2021 15:45
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В Украине значительно расширили "красную" зону карантина. В этой зоне теперь будет на 7 областей больше.
В "красную" зону переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области
Фото: Hubs.ua
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.
В "красную" зону карантина с 30 октября переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области, сообщил министр.
"По поручению премьер-министра Украины Денис Шмигаль провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - сообщил Чернышев.
Ограничение "красной" зоны
При попадании в "красную" зону в регионе запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые меры. Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.
Для того чтобы избежать ограничения, нужна стопроцентная вакцинация или отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.
С 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок. На поезд, самолет или автобус можно сесть только при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген.
Напомним, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).
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