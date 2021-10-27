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|В Telegram запускают рекламу: объявления будут появляться только на каналах с более чем 1000 подписчиками
|27.10.2021 15:55
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Мессенджер Telegram уже запустил свою рекламную платформу. В ближайшее время рекламные объявления будут появляться на публичных каналах с более чем 1000 подписчиками.
Дуров утверждает, что для показа рекламы не будут использовать личные данные
Фото: iPhones.ru
Фото: Telegram
Кроме того, Дуров утверждает, что для показа рекламы не будут использовать личные данные.
"Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, где они будут появляться, а не от личных данных пользователей", - отметил разработчик. То есть все пользователи, просматривающие один канал, будут видеть одинаковые рекламные объявления.
Рекламодатели смогут выбрать язык и приблизительную тематику каналов, где будет отображаться их реклама. Можно также выбрать каналы, где реклама не должна появляться.
В Telegram будет запрещено рекламировать азартные игры, продажу оружия, организации, пропагандирующие насилие, дискриминацию, медицинские услуги и т.д.
Пока рекламные объявления тестируются, доход от размещения рекламы получает только Telegram. Однако в мессенджере обещают после того, как возместят свои основные расходы, доходом будут делиться с каналами, где размещается реклама.
Впервые о запуске "ненавязчивой монетизации" Дуров сообщил в конце 2020 года. По его словам, из-за увеличения количества пользователей растут расходы на серверы и трафик. Поддержка компании обходится в сотни миллионов долларов в год, говорил разработчик, потому и необходима монетизация.
Напомним, что на фоне глобального сбоя в работе соцсети Facebook количество пользователей мессенджера Telegram увеличилось на 70 миллионов.
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