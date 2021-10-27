Дуров утверждает, что для показа рекламы не будут использовать личные данные

Фото: Telegram

Кроме того, Дуров утверждает, что для показа рекламы не будут использовать личные данные.

"Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, где они будут появляться, а не от личных данных пользователей", - отметил разработчик. То есть все пользователи, просматривающие один канал, будут видеть одинаковые рекламные объявления.

Рекламодатели смогут выбрать язык и приблизительную тематику каналов, где будет отображаться их реклама. Можно также выбрать каналы, где реклама не должна появляться.

В Telegram будет запрещено рекламировать азартные игры, продажу оружия, организации, пропагандирующие насилие, дискриминацию, медицинские услуги и т.д.

Пока рекламные объявления тестируются, доход от размещения рекламы получает только Telegram. Однако в мессенджере обещают после того, как возместят свои основные расходы, доходом будут делиться с каналами, где размещается реклама.

Впервые о запуске "ненавязчивой монетизации" Дуров сообщил в конце 2020 года. По его словам, из-за увеличения количества пользователей растут расходы на серверы и трафик. Поддержка компании обходится в сотни миллионов долларов в год, говорил разработчик, потому и необходима монетизация.