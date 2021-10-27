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|В Закарпатье произошло землетрясение
|27.10.2021 16:05
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В Закарпатье снова зафиксировали землетрясение - на этот раз в городе Виноградов, где местные жители почувствовали толчки.
Землетрясение ощущали жители Виноградова в центре города и в его окрестностях
Фото: iPress.ua
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил виноградовец, депутат Виноградовского городского совета Василий Киш.
"Происходило это около 5 утра. Кого не спрошу с виноградовцев, все землетрясение почувствовали, говорят люди, что "хорошо было слышно". Это было похоже на какой-то грохот на потолке дома или на высших этажах. Мы рады, что утром все нормально , и город продолжает жить в обычном темпе", - сказал Киш.
По его словам, землетрясение ощущали жители Виноградова в центре города и в его окрестностях.
Как официально сообщают в Главном центре специального контроля, в среду в 4.45 в городе Виноградов зафиксировали землетрясение, его источник расположен на глубине 7 км. Его магнитуда оценена в 3,1.
Как отмечается, по классификации землетрясение относится к едва ощутимым: колебания испытывают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Последние землетрясения из этого региона зарегистрированы 23 января и 25 июля 2020, с магнитудами 3 и 1,9 соответственно.
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